Serie D. United, vicino un ex biancorosso. Idea Pezzi per il San Marino

È pronto ad accendersi anche il mercato di United Riccione e San Marino. Sul Titano il club del presidente Montanari ha già annunciato il nuovo mister con l’arrivo in Repubblica di Emmanuel Cascione. In Riviera il mister è stato già scelto, ma non ancora annunciato. Una formalità, comunque, suggeriscono i ben informati considerando che da settimane il presidente Cassese abbia raggiunto l’accordo con l’ex allenatore del Montevarchi, Loris Beoni. Scelti i timonieri, ora viene il bello. C’è una rosa da comporre pensando al prossimo campionato di serie D. Lo United ha messo gli occhi sul difensore centrale Alessandro Rossi. Una lunga esperienza in D per il giocatore originario di Cuneo che la passata stagione ha indossato la maglia del Derthona nel girone A (21 presenze e 4 gol realizzati). Tanta serie D, dicevamo, in carriera per Rossi, classe ’94, anche con le maglie di Bra, Varese, Asti, Casale, Castellazzo e Giulianova. Un’avventura anche nei professionisti per lui, sempre con la maglia del Bra, club per il quale ha giocato 200 partite. Dalla difesa si passa a centrocampo e lo United sta pensando a un altro giocatore di esperienza. Si tratta di Mattia Cozzari, classe ’99, la scorsa stagione al Dolomiti Bellunesi. Originario di Bentivoglio, in carriera Cozzari ha indossato anche la maglia del Rimini nella stagione 2019-2020 in serie C, ma senza collezionare presenze. Prima di essere ceduto nel mercato di riparazione alla Folgore Caratese. Poi tanta D per lui, non soltanto con il club della Brianza, ma anche con Reggio Audace, Gozzano, Asti e Mantova. Dalla riviera si passa sul Titano dove il mercato deve ancora prendere una piega decisa. Per il momento si registra qualche addio. L’attaccante Nicholas D’Este nei giorni scorsi ha raggiunto l’accordo con il Follonica Gavorrano, mentre capitan Enrico Sabba sempre destinato al Lentigione dell’ex mister Cassani. Per quel che riguarda le operazioni in entrata il club biancazzurro sembrerebbe voler fare un tentativo per il difensore riminese Enrico Pezzi. Classe ’89, cresciuto nel vivaio biancorosso, dopo una lunga carriera in B e C, lo scorso anno ha vestito la maglia del Real Casalnuovo in D. Per il centrale sarebbe un ritorno sul Titano, a distanza di appena due anni dalla sua avventura con il Tre Fiori nelle gare di qualificazione alla Conference League.