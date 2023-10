Serie d. Victor a Corticella per riscattarsi subito

Ha intenzione di rifarsi subito il Victor San Marino che questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15 al campo sportivo Biavati) tornerà in campo per affrontare il Corticella lontano da casa. Turno infrasettimanale in solitaria per titani ed emiliani che oggi recupereranno i novanta minuti non andati in scena in Emilia alla sesta giornata, con i giocatori del Victor impegnati con la Nazionale di San Marino. Se ne riparla questo pomeriggio e la squadra di mister Cassani ha voglia di buttarsi subito alle spalle la battuta d’arresto di domenica scorsa, sempre in Emilia, ma sul campo dell’ambizioso Carpi.

Classifica. Girone D: Ravenna 17; Carpi 14; Forlì 13; Sammaurese, Imolese 12; Fanfulla 11; Prato, Victor San Marino, Mezzolara 10; Lentigione, Corticella, Pistoiese 9; Sant’Angelo, Aglianese, Sangiuliano City 7; Certaldo, Progresso 6; Borgo San Donnino 4.