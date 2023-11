Serie D. "Voglio la Pianese in serie C». Il messaggio del presidente Sani

"La Stosa Cucine il prossimo anno compirà 60 anni e li voglio festeggiare con la Coppa che mi darà la Federazione per la vittoria della Serie C": non poteva essere più chiaro il presidente della Pianese Maurizio Sani, main sponsor, con la sua azienda, della Briglia d’Oro. I bianconeri sono primi in classifica, l’obiettivo, adesso, è dichiarato. "I ragazzi stanno disputando un ottimo campionato – ha affermato il patron bianconero –: Piancastagnaio ha 4000 abitanti, ma la società è ben strutturata, non ha debiti, è in pari con tutto e alla guida della squadra c’è un ottimo allenatore, Fabio Prosperi. Sono contento: in Serie C ci siamo stati anche un paio di campionati fa, ma abbiamo giocato tutto l’anno a Grosseto. Succedesse di nuovo ne saremmo felici. Un premio ai ragazzi? Se ce la facciamo, sì, glielo farò". In estate la Pianese ha avuto la grande chance di essere riammessa. "In un primo momento ero convinto di voler presentare domanda – ha sottolineato Sani –, poi ho cambiato idea perché dovevamo effettuare un versamento da 300mila euro. Ero già in banca, con i miei collaboratori, ci ho ripensato all’ultimo. Siamo una bella società, ma di fatto sono solo. In ogni caso chi vince il campionato non ha bisogno di versare nulla…". "In tanti, nel tempo, mi hanno chiesto di acquistare il Siena – ha aggiunto Sani –, ma io in realtà a Siena ci sono e ci sono con la squadra di basket Stosa Virtus, prima in classifica. A me non interessa solo il calcio: Siena ha una lunga tradizione cestistica e ha bisogno di questo sport. Per la Mens Sana mi dispiace, perché sono amico dell’avvocato Zanchi che ha un figlio che gioca in biancoverde. E lo scorso anno ho anche fatto anche una piccola sponsorizzazione. Se vanno bene sono contento, ma io devo pensare alla mia squadra".

Angela Gorellini