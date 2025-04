Serie D, la stangata sulla Zenith: penalizzata di 15 punti, ultimo posto in classifica

Prato, 15 aprile 2025 – L'incubo è diventato realtà per la Zenith. Il tribunale federale nazionale ha infatti inflitto alla società pratese ben 15 punti di penalizzazione per il "caso Tempestini". Inibizione per Carmine Valentini, Giuliano Genchi e Alessandro Camuso, e cinque turni di squalifica per il difensore Samuele Tempestini. Dopo questa decisione, nei confronti della quale gli amaranto faranno ricorso in secondo grado, la formazione allenata da Simone Settesoldi scivola in fondo alla classifica del girone D di Serie D con un bottino di 21 punti. A meno di una riduzione della penalizzazione, anche l'obiettivo playout diventa complicatissimo per la Zenith.

Il comunicato

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – per il sig. Carmine Valentini, mesi 6 (sei) di inibizione; – per il sig. Giuliano Genchi, mesi 4 (quattro) di inibizione; – per il sig. Alessandro Camuso, mesi 1 (uno) di inibizione; – per il sig. Samuele Tempestini, giornate 5 (cinque) di squalifica, da scontare in gare ufficiali della prima squadra; – per la società Zenith Prato SSDRL, punti 15 (quindici) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.