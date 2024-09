Serie D. Zini: "Stiamo bene e diremo la nostra»

Rispetto per tutti ma paura di nessuno. Andrea Zini, esterno offensivo del Follonica Gavorrano, dopo il successo di Coppa Italia punta dritto verso i labronici per l’esordio in campionato di domenica.

"Sappiamo che il Livorno è una squadra forte – spiega Zini –, ma non abbiamo assolutamente paura. Ce la giocheremo a viso aperto, con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Il Livorno è forte, come siamo forti noi, come lo è il Grosseto. Non abbiamo paura di nessuno. Giocheremo a viso aperto ogni partita".

E dopo il successo di Coppa Italia domenica contro il Sasso Marconi l’umore in casa mineraria è alto.

"Siamo contenti die ssere partiti subito forte, era importante cominciare così questa annata. Abbiamo dimostrato che stiamo bene. Abbiamo indirizzato subito la partita, era meglio chiuderla subito ma alla fine è andata bene".

Domenica al Malservisi-Matteini arriva qundi il Livorno per la prima giornata di campionato. Le prevendite sono aperte sul circuito CiaoTickets.

Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto nominativo. Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato. Questo varrà sia per gli spettatori ospiti che per i locali. La prevendita terminerà inoltre domani sera e i biglietti acquistati online in prevendita hanno un costo di 10 euro. Il Follonica Gavorrano metterà a disposizione, nella sede della società in via Morandi a Bagno di Gavorrano, anche uno sportello fisico di emissione dei biglietti tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 fino alla giornata di domani. Per i biglietti acquistati allo sportello il costo invece è di 15 euro. I residenti in provincia di Livorno potranno accedere al solo settore ospiti. Il settore locali è riservato ai residenti in provincia di Grosseto.