Serie D, il pratese Lorenzo Chiti in gol con la Luparense

Prato, 15 ottobre 2024 - “Sono sempre a disposizione della squadra e del mister. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza, che mi sostengono sempre”. E' così che Lorenzo Chiti si è espresso pochi giorni fa al termine del match fra l'Este e la “sua” Luparense, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie D 2024/25. Un colpo di testa preciso del centrale difensivo pratese ha fatto sì che palla si insaccasse alle spalle del portiere di casa, fissando il punteggio sull'1-1. Chiti ha firmato la scorsa estate per la società sportiva di San Martino di Lupari (Padova) un contratto annuale, dopo aver dato un contributo fondamentale per la salvezza del San Donato Tavarnelle nella scorsa annata. Il giocatore classe 2001 ha messo a referto nel corso della sua carriera anche 20 presenze in Serie C con l'Aquila Montevarchi, dopo aver vestito (sempre in terza divisione) la casacca dell'Avellino. Nel suo palmarès figurano due edizioni della Coppa Italia Primavera conquistate ai tempi delle giovanili della Fiorentina, anche se non ha mai avuto modo di esordire con la prima squadra gigliata. A ventitré anni compiuti lo scorso gennaio, Chiti ha ad ogni modo ampi margini di miglioramento e sogna il ritorno fra i “pro”: chissà che non possa conquistarlo con il sodalizio veneto, che anche grazie al suo apporto è attualmente settimo in graduatoria a sette lunghezze dalla vetta. E con un cammino ancora tutto da scrivere.

G.F.