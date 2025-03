Serravalle Soccer Accademy. Open day per le ragazze

Non solo i miglioramenti dal punto di vista sportivo con la prima squadra impegnata in Terza Categoria, ma anche una costante crescita a livello organizzativo con tanti progetti in cantiere. Nonostante sia nata soltanto nel 2023, il Serravalle Soccer Accademy si sta pian piano affermando come una bella realtà sportiva dell’empolese.

Dopo aver preso in gestione il campo sportivo Calugi di Cortenuova, ridando lustro ad un impianto totalmente abbandonato negli ultimi anni, la società della presidente Simona Salvadori ha conquistato i primi punti in Terza Categoria, dove recentemente è arrivata anche l’esperienza di Massimo Curcio. L’ex allenatore dell’Euro Calcio Firenze ha infatti affiancato mister Gianni Mauri nella gestione del gruppo, svolgendo di fatto anche il ruolo di direttore sportivo.

Dopo l’avvio della Scuola Calcio, l’altro progetto in cantiere è quello di riportare il calcio femminile a Empoli. Il club si sta infatti già attrezzando per organizzare degli open day nei mesi estivi, ma intanto per qualsiasi informazione e voglia di abbracciare questo nuovo progetto tutte le ragazze interessate possono contattare i numeri di telefono 334 9875662 (Simona Salvadori) o 353 4078628 (Gianni Mauri), oppure scrivendo una mail a [email protected].