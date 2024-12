Sesta vittoria consecutiva per gli uomini di Cassani. Il Lenz non si ferma più. Decide bomber Nanni

PROGRESSO

0

LENTIGIONE

1

PROGRESSO: Cheli, Finessi (20’ st Pinelli), Ben Saed (1’ st Cavazza), Maltoni, Dandini, Corzani, Florentine (30’ pt Carrozza), Mele, Matta (23’ st Ghebreselassie), Ferraresi, Sansò (43’ st Stellacci). A disp. Roccia, Cestaro, Gian, Bellisi. All. Marchini.

LENTIGIONE: Gasperini, Capiluppi, Pari (12’ st Babbi, 29’ st Martini), Nanni, Lombardi, Battistello, Alessandrini, Bonetti, Pastore, De Marco (40’ st Manzotti), Nappo. A disp. Delti, Cortesi, Grammatica, Manco, El Adnani, Grieco. All. Cassani.

Arbitro: Antonini di Rimini (Barretta e Cuccinello).

Rete: 38’ pt Nanni.

Note: spettatori 300 circa. Espulso Nanni 21’ st, ammonito Pari.

Scivola solo l’Imolese delle prime cinque in classifica, con le prime quattro che vincono le rispettive gare, compreso il Lentigione che espugna Castelmaggiore con… il minimo indispensabile, un 1 a 0 che comunque porta tre punti e mantiene la formazione rivierasca al terzo posto ex aequo al Ravenna. È la sesta vittoria di fila. Cassani ridisegna il suo Lenz inserendo Bonetti nella linea difensiva a tre, Nappo a centrocampo per lo squalificato Sabba. I primi 25 minuti sono di studio, le due squadrono tentano qualche sortita in area di rigore ma con poco successo. Al 32’ ci provano Matta e Carrozza, ma senza fortuna. Con il passare dei minuti il Lentigione si rende più pericoloso e al 38’ arriva il gol. Pastore vola sulla fascia destra, cross rasoterra di misura per Nanni che di piatto insacca da centro area.

Nella ripresa il Progresso prova farsi vivo, ma la vera svolta arriva con l’espulsione di Nanni al 21’ per doppia ammonizione. Mister Cassani risistema i suoi con un 4-4-1 che chiude tutti i varchi, ricompattando la squadra per l’inevitabile forcing dei padroni di casa. Forcing che non tarda ad arrivare, ma il portiere Gasperini è bravissimo ad uscire perentorio in tre occasioni. Al 32’ recrimina il Progresso: Sansò, servito da Carrozza, cade in area ospite, ma l’arbitro lascia correre. A fine partita i minuti di recupero sono 7, con il Lentigione a strenua difesa della sua porta, con tanto lavoro per Alessandrini, Pastore e Nappo che cercano di tenere alta la squadra. L’ultima vera occasione è dei padroni di casa al 52’, con il pallone deviato da Gasperini sull’incrocio dei pali, poi il liberatorio fischio finale.

"È stata davvero una partita molto difficile – dice mister Cassani – e siamo stati bravi noi a cogliere la nostra occasione nel primo tempo. Poi a metà ripresa siamo rimasti in dieci e questo ha condizionato il resto della gara a livello difensivo".