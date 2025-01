Sestese punta alla Coppa. Con la Massese che sfida

Il grande giorno è arrivato. Oggi, la 59ª edizione di Coppa Italia Regionale vivrà il suo epilogo. Alle ore 20, al ’Bozzi’ delle Due Strade si sfideranno Sestese e Massese: un appuntamento con la storia. Per la Sestese di Filippo Giusti è l’occasione per ripetere quel trionfo del 1989 quando a Lumezzane fu conquistata la Coppa Italia Nazionale (1-0 contro il Molfetta) con Brunero Poggesi in panchina per la categoria Interregionale: in Coppa Toscana, (2022-’23), la Sestese perse in finale 1-0 col Viciomaggio.

Le due squadre, dopo l’uno a uno di sabato in campionato, si ritroveranno stavolta per una finale di prestigio, attesissima. considerata la spedita prevendita. Si parla di 1000 biglietti venduti a Massa, un esodo massiccio di tifosi che al ’Bozzi’ saranno presenti con 7 pullman, più macchine proprie. Da parte Sestese si calcola che oltre 300 siano i tagliandi già polverizzati. Ma saranno tanti che si presenteranno al botteghino.

Le ultime novità sulle formazioni. Top secret sugli undici che il tecnico Polloni potrebbe schierare. Un’assenza è sicura, quella di Dianda squalificato; con Cirillo probabile sostituto. Rispetto a Massa rientreranno a pieno ritmo Giacomo Matteo (nella foto), Manganiello, Berti e Piccini, che sabato sono stati preservati partendo dalla panchina. "Affrontiamo una squadra con grandi tradizioni di blasone – ha detto alla vigilia il tecnico rossoblù, Fabrizio Polloni –. Insieme a umiltà e concentrazione, dimostrate in tutte le partite, affronteremo questa sfida con maggiore attenzione per regalare una grande soodisfazione alla società e ai nostri tifosi".

Nella Massese mancherà lo squalificato Mapelli: tutti gli altri sono a disposizione.

In caso di parità al 90’, si giocheranno i tempi supplementari; eventualmente, se necessari, i calci di rigore. Infine, arbitra Lorenzi di Pistoia.

Giovanni Puleri