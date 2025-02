Sestese vuole il primo acuto. In Emilia per iniziare bene

Oggi parte la 58ª edizione della fase nazionale con le 19 squadre vincenti la Coppa Regionale per il 1° turno di andata. Alle ore 15, al comunale di Gambettola (Emilia Romagna) la Sestese (girone A) scenderà in campo per affrontare i padroni di casa e capitalizzare questa partita e avere meno problemi per la gara di ritorno (mercoledì 19 febbraio). La squadra di Polloni (nella foto) che domenica in campionato contro il Perignano ha tenuto a riposo qualche titolare per averlo pronto per la sfida di oggi.

Il tecnico rossoblù, purtroppo, lamenta qualche assenza importante: Lorenzo Matteo squalificato, Belli e Cucinotta infortunati e con Biondi e Casati non in perfette condizioni come pure il portiere titolare Giuntini. In caso di forfait di Giuntini, Polloni potrebbe puntare su due giovani portieri: Tognoni De Pugi (2006) e Giusti (2007). Per la difesa, il tecnico rossoblù potrà disporre di Pisaneschi e Giacomo Matteo, mentre per il centrocampo Dianda, Pisaneschi, Cirillo, Sarr Papa, Safina, Casati e Piccini. Per l’attacco sono disponibili Berti, Ermini e Manganiello. Oltre a Robi, Ciotola e Mazzoni, per Gambettola sono stati aggregati anche gli Juniores Mernacaj centrocampista, Vannini, Bravi attaccanti e il difensore Gori, classe 2006-’07.

"Andiamo a Gambettola per fare la nostra solita gara – sottolinea il tecnico Polloni – concentrati come sul campionato, per un risultato che ci renda più agevole la sfida di ritorno". Gli avversari del Gambettola allenati dal tecnico Bernacci, domenica in campionato sul campo della Sampierana hanno rimescolato le carte inserendo a partita in corso con qualche titolare rimediando una sconfitta per 2-0, e si dichiarano pronti per la sfida odierna. Arbitra Colombo di Legnano, coadiuvato da Maraboli di Monza e da Mucciante di Milano, quarto ufficiale Tedesco di Battipaglia.

Giovanni Puleri