Settembre Opes, festa per il Bar La Coccinella

Dopo tanti piazzamenti, il Bar la Coccinella conquista il primo titolo in Opes vincendo il Torneo di Settembre, sconfitto di misulra il Fast Car. Lo sfortunato autogol di Albani su cross di Sgargetta vale l’1-0 Bar la Coccinella. Zouaghi pareggia su punizione al 13’ e subito dopo serve un assist al bacio per Lefons per il vantaggio Fast Car. Prima dell’intervallo, Bosi illumina con una verticalizzazione di prima intenzione per Sgargetta, 2-2. A metà ripresa doppia ingenua espulsione per il Fast Car, prima Cutiuba per un secondo fallo e Zouaghi per aver impedito la ripresa del gioco.

In 5 contro 3 il Bar la Coccinella segna con un diagonale deviato di Ciervo. Pur tornato a giocare in 5, il Fast Car non ha la forza per reagire, vince il Bar la Coccinella 3-2. Nella Finalina per il 3°

posto, il Magic Pizza avanti 1-0, 2-1 e 4-2, poi sotto 5-4, ri-sorpassa sul 6-5, ma la Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna non molla e impatta sul 6-6. Per il Magic Pizza doppiette di Calzavarini e

Kupsi, rete di Placido e gol e 2 assist per Mariani; per la Lyb doppietta di Menichelli e reti di

Santone, Mancini, Nardin e Pazi. Ai rigori Magic Pizza infallibile con Placido, Calzavarini, Kupsi e Mariani, per la LYB Buratti mette a lato e Squarzoni para la conclusione di Santone, 10-8 Magic

Pizza il finale sul campo. La Lyb fa ricorso per la presenza in campo di Placido nel Magic Pizza, espulso in semifinale e quindi squalificato. Ricorso accolto e Lyb che così si classifica 3°. Le doppiette di Letizia e Finotti consegnano il 5° posto al F.lli Arveda Impianti/Pizzeria 1000 Miglia, 4-3 al Kafè Bacchelli; chiude 7° l’Osteria Strabassotti, doppietta di Ziosi e tap-in del 3-2 di Voltani contro il Tabacchi.

Il Ferrutensile sconfigge l’Hurly Burly e si aggiudica il Tabellone B.