Settignanese affila le armi. Tra conferme e volti nuovi

Prosegue sostenuta la marcia di avvicinamento della Settignanese. Sfruttando il turno di sosta del triangolare di Coppa Italia di domenica, la squadra del presidente Romei, intensifica la preparazione con altre due amichevoli: mercoledì (ore 19) sul campo del Montelupo e il 31 (ore 18) a Calenzano. E’ una Settignanese che si presenta rimodellata, dal direttore sportivo Fabrizio Fattori che in sintonia con il nuovo allenatore Piero Carovani (nella foto), ha inserito alcuni profili per rimpiazzare i giocatori che non sono stati riconfermati.

"Abbiamo inserito gli attaccanti Alessandro Vecchi e Alessio Toccafondi – spiega Fattori – i centrocampisti Edoardo Di Biasi e Tommaso Cosmi. Per la difesa è arrivata una giovane quota, Alessandro Laraia (2005) e portato in prima squadra gli Juniores Girlando attaccante e il centrocampista Gianassi, entrambi classe 2006; giocatori che hanno preso il posto di Marrani, Verdi, Paggetti, Milanesi, Galeazzo, Zambri, Marchetti, Gomez Martin e La Rosa".

La rosa. Portieri: Daddi, Benvenuti. Difensori: Corri, Cocchi, Elisacci, Ceripa, Silli, Laraia (05), Cinquina (05). Centrocampisti: E. Vecchi, Capanni, Conti, Giustarini, Barbetti, Gianassi (06), Monetti, Di Biasi, Cosmi. Attaccanti: Fani, Girlando (06), Tofanari, A. Vecchi, Toccafondi, Miniati (05). Vice allenatore Stefano Gherdovic, prep. atletico Tommaso Elisacci, prep. portieri Aldo Santini; team manager Stefano Fani.

TROFEO ROCCO - Stasera le semifinali allo stadio Valcareggi della Settignanese: ore 19,30 Partizan Belgrado-Monza; ore 21 Arezzo-Sturm Graz. Le finali si disputeranno domani sera, sempre allo stadio Valcareggi in erba naturale, con alle 19,30 terzo e quarto posto e alle 21 finalissima per la conquista del prestigioso Trofeo Rocco. Seguiranno le premiazioni sul campo..

G. Puleri