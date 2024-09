Settimana decisiva. Il Grifone punta il Livorno

Questa può essere considerata la "settimana della verità" in casa biancorossa. Al di là della classifica, che, però, è l’unica cosa che conta sempre, dopo solo tre giornate sarà determinante da parte dei giocatori la voglia di riscatto, la voglia di far capire che la sconfitta casalinga contro il Poggibonsi è stato solo un incidente di percorso. Per dimostrare questo, però, Cretella e compagni sono chiamati, prima, ad un esame di coscienza, lasciando da parte il senso di appartenenza che sembra essere un semplice ritornello, poi, a mettere in campo tutto ciò che è venuto a mancare in questo avvio di campionato perché ritrovare a metà classifica per una squadra come il Grosseto è davvero deludente. Abbiamo visto contro il Poggibonsi, una squadra senza carattere, con schemi approssimativi e con tanta confusione. In questa settimana mister Malotti, ancora squalificato, riuscirà a cambiare qualcosa e a far ritrovare ai ragazzi la strada giusta? Settimana della verità, dunque, perché domenica arriva la trasferta di Livorno (non ci sarà il centrale difensivo Frosali, espulso domenica) il cui valore è fondamentale per il proseguo del torneo anche se siamo soltanto alla quarta giornata. E a proposito del match in terra labronica da oggi sono in vendita i biglietti per la partita che si giocherà domenica alle 15 allo stadio "Armando Picchi".