Settore femminile giovanile. Castelnuovo Under 15 e 12 al via. Due formazioni "rosa» agguerrite

Quest’anno il Castelnuovo Femminile, militante in Eccellenza, si presenta al via della stagione agonistica con due formazioni giovanili: l’Under 12 e l’Under 15. Le ragazze allenate dal confermato Michele Mazzanti (una quasi ventennale esperienza nel calcio giovanile e non in Media Valle), parteciperanno per la prima volta al campionato Under 15 regionale. Le Under 12 parteciperanno, invece, al campionato provinciale "Pulcini", contro squadre tutte maschili, come nella stagione passata (sfide sette contro sette).

Il nuovo istruttore delle Under 12 è un’ istituzione del calcio giovanile della zona: Quinto Cavani, già storico istruttore di Fornaci e Gallicano. Il responsabile tecnico del settore giovanile femminile è Tommaso Franchi, coadiuvato dai collaboratori Sara Bertilacchi, Alessandra Bagnaresi e Ivo Carrari. Oltre agli Open Day già realizzati, il Castelnuovo Femminile promuove costantemente lo sviluppo del calcio "in rosa", partecipando a iniziative come il campus dell’Istituto comprensivo di Gallicano e invitando ogni bambina e ragazza a provare gratuitamente e senza impegno dagli 8 anni in su il calcio. Per informazioni basta contattare la pagina Instagram o Facebook US Castelnuovo Femminile oppure il direttore sportivo Flavio Stefani al 349-7579812. Gli allenamenti si svolgono ogni lunedì al "Nardini" e il mercoledì al campo sportivo di Piano di Coreglia alle 18.

Dino Magistrelli