Settore giovanile. Academy Porcari: doppio trionfo con "Allievi B» e "Giovanissimi»

L’Academy Porcari raddoppia. Vince il trofeo di calcio giovanile "Città di Lucca" con gli "Allievi B" e il "Chelini" – due grandi appuntamenti del Settembre Lucchese – , con i "Giovanissimi".

Gli Under 14, allenati da Sergio Domenici, trionfano al Memorial Alfredo Chelini, torneo organizzato dalla Folgore Segromigno in onore dello storico presidente. Al via dodici squadre; i bianconeri arrivano abbastanza agevolmente alla semifinale, dove sconfiggono il Capezzano per 2-1 (doppietta di Battaglieri) e, nell’atto finale, battono l’Atletico Lucca per 6-0 (doppietta di Pancioni e gol di Biagi, Marra, Dini, Rullo).

Questa la "rosa" che ha partecipato al torneo: Alessandro Battaglieri, Andrea Bertilacchi, Giorgio Bertocchini, Andrea Biagi, Cristian Cecchini, Luca Cresti, Edoardo Del Rosso, Vittorio Dini, Cristian Dovichi, Jana Argys, Edoardo Lazzarini, Tommaso Marcinnò, Enrico Marra, Marco Morgigni, Daniel Noshi, Filippo Pancioni, Francesco Porcari, Christian Rullo, Souni Mohamed, Santiago Sina, Zeraj Beadin. Allenatore: Sergio Domenici.

Dopo un girone dominato, gli "Allievi" hanno superato la Folgor Marlia 3 a 0, con le reti di Joudar,Turco, Laboti. In finale superato il S.Marco Avenza che va avanti 2-0 dopo un rigore fallito dai porcaresi. Nel secondo tempo i ragazzi di Riccardo Nardi entrano in campo con uno spirito nuovo: in venti minuti, prima Russo di testa, poi Paganelli, su assist di Turco, pareggiano la partita. I carraresi ritornano avanti, ma un gran giocata di Paganelli sancisce il 3-3.

Nei supplementari Laboti entra in area, ma viene steso: altro calcio di rigore. Alessiani, con freddezza, realizza. Poi il trionfo. La "rosa" degli "Allievi": Pietro Alessiani, Giacomo Berni, Nicolas Cecere, Filppo Corsi, Filippo Ferretti, Lorenzo Franceschini, Rayane Joudar, Erik Laboti, Leonardo Lucchesi, Fallou Ndyaie, Samuele Neri, Lapo Paganelli, Brenno Papalini, Agostino Piccolo, Tommaso Rumbo, Cristian Russo, Gregorio Tonelli.

Massimo Stefanini