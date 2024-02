Settore giovanile. Il GabicceGradara ha fatto il pieno. Solo vittorie per i ragazzi di Marsili

Giornata trionfale l’ultima per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara: quattro vittorie in quattro partite. "I nostri giovani stanno crescendo regalandoci delle soddisfazioni", commenta il presidente Gianluca Marsili che nell’ultimo turno ha visto anche la prima squadra ritornare a casa con tre punti importanti per la sua classifica. Ritornando ai risultati delle Giovanili la Juniores ha battuto il Valfoglia con il risultato di 2 a 0 grazie ai gol di Petese e di Fuzzi. Ora la Juniores del Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro fuori casa, sabato 3 febbraio alle ore 15, contro il Villa San Martino. La formazione degli Allievi da parte sua ha vinto con il Csi Delfino Fano per 2 a 0 con reti di Pataracchia su rigore e di Mboup su azione. Prossimo match domenica 4 febbraio alle 11 in trasferta contro il Palombina Vecchia. Vittoria ‘tennistica’ del Giovanissimi 2009 a Pergola (0-6). Prossima partita domenica 4 febbraio ore 11 a Gabicce contro il Valfoglia. I Giovanissimi 2010 (foto) hanno vinto per 6 a 0 contro la Lmv Urbino.

am.pi.