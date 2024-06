Settore giovanile, il sogno tricolore. L’Under 15 vola alla sfida scudetto. Ostacolo Pro Sesto per Peruzzi & C.

"Io nel pensier mi fingo, over per poco il cor non si spaura. Ragazzi miei siete stupendi. Avanti cosi. Orgoglioso di voi, vi voglio bene". Affida ad un post su Facebook le sue emozioni e la gratitudine verso i suoi giocatori l’allenatore dell’ under 15 Peter Peruzzi il giorno dopo la conquista da parte dei giovanissimi della finale scudetto. Lo fa citando l’Infinito di Leopardi e non a caso: l’atto concluso si giocherà, infatti, il prossimo 26 giugno a Recanati, la città natale del poeta, Domenica a "Le Caselle" Farnese e compagni hanno tirato fuori una prestazione di qualità e carattere ribaltando con autorità la sconfitta dell’andata ed eliminando la Virtus Francavilla. Adesso l’ultimo ostacolo tra l’Arezzo e il tricolore è la Pro Sesto. I lombardi si sono qualificati all’atto conclusivo ai danni della Pergolettese nell’altra semifinale.

Si annuncia un’altra sfida tosta, una battaglia sportiva dove conterà ogni dettaglio. Gli amaranto ci arrivano con la consapevolezza di giocarsela alla pari anche se di fronte incroceranno un avversario che come l’Arezzo ha vinto il proprio girone ed ha avuto un ruolino di marcia importante anche nei playoff. Probabilmente arrivano in finale le due formazioni migliori a livello italiano della serie C per la categoria. L’Arezzo potrà contare sulla forza del collettivo ancor prima che dei singoli. La dimostrazione la sia è avuta proprio nella doppia sfida di semifinale contro la Virtus Francavilla. Nel momento in cui il bomber Farnese è rimasto a secco per due gare consecutive ci hanno pensato altri protagonisti a salire in cattedra come l’ottimo Lobasso, decisivo nel match di ritorno dove ha segnato un gol e procuratore l’autorete del 3-1, e De Luca bravo a sbloccare la gara già dopo pochi minuti iniziando la rimonta. Senza dimenticare gli altri a cominciare dal portiere Rosi, autore di alcune parate determinanti.