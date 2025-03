Settore giovanile. Il Viareggio nel segno di... Lippi. Cristian realizza il sogno di Marcello

Se c’è un viareggino il cui nome è legato a doppio filo al mondo del calcio, è senza dubbio Marcello Lippi. Il tecnico campione del mondo, negli anni, quando è stato chiamato a dire la sua sulle possibilità di sviluppo del Viareggio ha sempre sostenuto l’importanza di investire sul vivaio per creare le fondamenta di un movimento competitivo e sostenibile sul lungo periodo. Non a caso la sua famiglia ha puntato sulla struttura del Marco Polo Sports Center. Bene, a pochi anni dal lancio del progetto del Viareggio Mpsc, la visione di Lippi ha finalmente iniziato a dare i suoi frutti. E per uno strano gioco del destino, il primo prodotto del settore giovanile del Viareggio, cresciuto e formato in casa, ad essere aggregato alla prima squadra, si chiama... Lippi.

Cristian Lippi (nella foto), difensore mancino classe 2009, sta facendo passi da gigante. Nel 2023 ha vinto il campionato Giovanissimi A da aggregato all’Under 15; l’anno successivo ha militato nei Giovanissimi Regionali con i pari età e quest’anno è tornato con i compagni più grandi. Ma qualcuno ha messo gli occhi su di lui e da qualche settimana si allena stabilmente con la prima squadra. E pure la Juniores, impegnata nella Viareggio Cup, se l’è portato dietro. Nel dubbio, meglio averlo.