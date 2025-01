Settore giovanile. Juniores battuta. Il Montevarchi passa al Bertoni

Non è iniziato bene il fine settimana bianconero: ieri pomeriggio al campo Bertoni la formazione Juniores è capitolata 2-0 con il Montevarchi, nella sfida valida la 16ma giornata. I ragazzi di Gill Voria sono comunque quarti, anche se sono stati agganciati dalla Sangiovannese e dal Trestina e si è dilatato il divario dal Trastevere. Gli altri risultati: Flaminia Civita Castellana-Trastevere 0-3, Orvitana-San Donato Tavarnelle 2-1, Poggibonsi-Ostiamare 1-2, Real Monterotondo-Fulgens Foligno 2-1; Sangiovannese-Trestina 0-0, Terranuova Traiana-Roma City 0-1.

La classifica: Roma City 39; Ostiamare 35; Trastevere 33; Siena, Sangiovannese e Trestina 23; Montevarchi e Terranuova Traiana 20; Fulgens Foligno 19; Poggibonsi 17; Orvietana e Flaminia Civita Castellana 16; San donato Tavarnelle 14; Real Monterotondo 11. Scenderanno invece in campo questa mattina, entrambi alle 10, per la seconda giornata di ritorno, gli Allievi e i Giovanissimi. Per i primi l’appuntamento è al campo ‘Degli Ulivi’, contro la Valdorcia. Gli Under 15, invece, ospiteranno all’Acquacalda, i pari età del Castellina Scalo.