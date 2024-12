Settore giovanile. Juniores in casa contro il Trestina Il via è alle 14,30

Inizierà questo pomeriggio il fine settimana bianconero. La formazione Juniores, ospiterà al campo Bertoni dell’Acquacalda i pari età del Trestina, per la tredicesima giornata di campionato: calcio di inizio alle 14,30. L’obiettivo dei ragazzi di Voria vendicare il ko subìto in casa del Roma City campione d’inverno. Sempre oggi e sempre al Bertoni, ma con start alle 18,30, i Giovanissimi della Robur affronteranno la Poliziana (dodicesima giornata). Impegno casalingo anche per gli Allievi: domani mattina, alle 10, all’Acquacalda, arriverà l’Asta Taverne (nona giornata).

La classifica della Juniores: Roma City 32; Ostiamare 28; Trastevere 23; Trestina 19; Poggibonsi e Sangiovannese 17; Siena 16; Fulgens Foligno 15; Terranuova Traiana e Flaminia Civita Castellana 14; Montevarchi 11; San Donato Tavarnelle e Orvietana 10; Real Monterotondo 5.