Settore giovanile. La Juniores di Voria fa visita all’Ostiamare. Domani mattina gli Allievi ospitano il Chiusi

Non solo la Juniores: in questo fine settimana torneranno in campo anche gli Allievi e i Giovanissimi bianconeri. A inaugurare il week-end saranno i ragazzi di Gill Voria che, reduci dal successo sul San Donato Tavarnelle, questo pomeriggio busseranno alla porta dell’Ostiamare, seconda forza del raggruppamento, per la 15ma giornata di campionato. Un ottimo percorso, quello compiuto fino a questo momento dai giovani bianconeri, quarti in classifica, in solitaria: l’obiettivo mantenere i piedi saldi nei play off. Gli Allievi, domani mattina, ospiteranno il Chiusi, per il decimo turno. Impegno esterno per i Giovanissimi che, sempre domattina, giocheranno sul campo del Torrita.

La classifica degli Juniores: Roma City 36; Ostiamare 31; Trastevere 27; Siena 22; Terranuova Traiana 20; Fulgens Foligno, Sangiovannese e Trestina 19; Poggibonsi e Montevarchi 17; Flaminia Civita Castellana 16; San Donato Tavarnelle 11; Orvietana 10; Real Monterotondo 5.

La classifica degli Allievi: Unione Poliziana 27; Siena 24; Valdorcia e Asta 16; Colligiana e Castellina Scalo 14; Meroni 8; Marciano Robur 5; Chiusi 4; Virtus Biancoazzurra 1.

La classifica dei Giovanissimi: Monteroni 33; Siena e San Gimignano 26; Chiusi 24; Asta 17; Castellina Scalo 16; Meroni e Torrita 13; Virtus Biancoazzurra 10; Alberino 9; New Team 6; Amiatina 0.