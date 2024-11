Settore giovanile. La Juniores di Voria gioca al Bertoni contro il Foligno

Continua il cammino in campionato della Juniores bianconera. I ragazzi di Gill Voria giocheranno tra le mura amiche del Bertoni, oggi alle 14,30 contro la Fulgens Foligno (11ma giornata). Gli Allievi, per l’ottava giornata, giocheranno domattina alle 10 in casa del Marciano. I Giovanissimi, per la decima giornata, ospiteranno, all’Acquacalda, il Monteroni (start alle 10). Classifica Juniores: Roma City 26; Ostiamare 22; Trastevere 19; Poggibonsi, Trestina e Siena 16; Fulgens Foligno 12; Montevarchi, Terranuova Traiana e Sangiovannese 11; San Donato Tavarnelle 10; Orvietana 9; Flaminia Civita Castellana 8; Real Monterotondo 4. Classifica Allievi: Unione Poliziana 21; Siena 18; Asta 16; Castellina Scalo 11; Valdorcia 10; Meroni e Colligiana 8; Chiusi 4; Marciano Robur 2; Virtus Biancoazzurra 1. Classifica Giovanissimi: Monteroni 21; Siena 20; Chiusi 18; San Gimignano 17; Meroni 13; Castellina Scalo, Virtus Biancoazzurra e Torrita 10; Asta 8; New Team 3; Alberino e Amiatina 0.