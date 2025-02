Settore giovanile. La Juniores sfida il Poggibonsi all’Acquacalda

Sarà un fine settimana intenso quello che inizia oggi anche per le formazioni giovanili della Robur tutte in campo nei rispettivi campionati di appartenenza. Gli Juniores Nazionali di mister Voria, nel match valido per la 17esima giornata affrontano in casa il Poggibonsi per un derby sentito ed importante in programma oggi alle ore 14,30 al campo Bertoni dell’Acquacalda. La formazione Allievi per la terza giornata di ritorno se la vedrà invece, sempre in casa, contro il Castellina Scalo, domani, domenica 2 febbraio, alle ore 12,15. Altro derby anche per la squadra dei Giovanissimi: nella sfida valida per la terza giornata ritorno i giovani bianconeri attendono l’Asta in programma domani mattina alle 9,15 sempre sul sintetico del Bertoni dell’Acquacalda. Infine i Pulcini. Per i più piccolo della ‘cantera’ bianconera è stato fissato un test match in casa del San Gimignano in programma oggi alle ore 10.