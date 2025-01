Settore giovanile. La Primavera di Bricca vola in alto. Il primo posto e lontano un punto

Due vittorie, una sconfitta e un pari nei principali campionati del settore giovanile amaranto. La Primavera vince 2-0 in casa con il Campobasso nonostante le assenze e le convocazioni di Concetti, Ferrara e Costantini in prima squadra. In classifica, la squadra di Bricca è a -1 dal primo posto occupato dal Trapani. Sconfitta 1-2, invece, per la Under 17, che si fa rimontare dal Latina. Buon pareggio in trasferta per l’Under 16, che va sotto a Legnago ma rimonta a inizio ripresa con Dallagan. Netto successo per la Under 15 sempre contro il Latina, battuto 4-1. Pareggio 1-1 anche per la Under 14 contro la Carrarese.