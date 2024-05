SETTORE GIOVANILE. L’under 15 di Peruzzi all’esame Pescara. Domenica l’andata in terra abruzzese

Si avvicina l’andata dei quarti di finale scudetto per l’under 15 dell’Arezzo. I ragazzi di Peter Peruzzi stanno preparando il primo atto della doppia sfida contro il Pescara. L’andata è in programma domenica in Abruzzo, il ritorno il 2 giugno in casa, quasi sicuramente al comunale. Il Delfino è avversario insidioso che ha chiuso il campionato al secondo posto, proprio dietro agli amaranto. Una della pochissime sconfitte in regular season dei giovanissimi del cavallino è maturata proprio a Pescara e questo rappresenta un ulteriore stimolo per riscattare quel ko che peraltro non ha inficiato la splendida cavalcata di Farnese e compagni che hanno chiuso il girone al primo posto. In virtù della migliore classifica, l’Arezzo avrà il vantaggio di qualificarsi alle semifinali in caso di parità nelle reti segnate, al termine delle due partite. Oltre a Pescara-Arezzo, domenica si giocano anche gli altri quarti di finale con i seguenti accoppiamenti: Alessandria-Pro Sesto, Pergolettese-Pontedera, Perugia- Virtus Francavilla.