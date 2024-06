SETTORE GIOVANILE. L’Under 15 di Peruzzi sogna lo Scudetto

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’ under 15 dell’Arezzo alla finale scudetto del prossimo 26 giugno. I ragazzi di Peter Peruzzi (nella foto) si stanno allenando per l’ultimo atto di una stagione che è stata, comunque vada, eccezionale e già storica. Battere la Pro Sesto nella sfida che mette in palio il tricolore di categoria sarebbe il punto esclamativo, o se volete la ciliegina sulla torta, per un gruppo che ha dimostrato valori tecnici e umani. Si giocherà sul neutro di Recanati e saranno tanti gli osservatori e gli addetti ai lavori presenti sugli spalti che hanno già messo gli occhi sui talenti amaranto ma anche lombardi.