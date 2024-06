SETTORE GIOVANILE. L’under 15 domani punta su Farnese per il sogno scudetto

AREZZO

Tutto pronto per il ritorno delle semifinali dei playoff scudetto del campionato Giovanissimi Nazionali. La Under 15 amaranto del tecnico Peter Peruzzi affronta domani, alle ore 11 al centro sportivo Le Caselle, la Virtus Francavilla con l’intento di rimediare alla sconfitta di misura patita in Puglia domenica scorsa. Dopo un primo tempo terminato senza reti, infatti, i padroni di casa sono passati in vantaggio con il gol di Celentano e il risultato non è più cambiato. È necessaria, dunque, la vittoria per accedere alla finalissima in programma domenica 23 giugno in gara secca. In caso di vittoria con un gol di scarto, e quindi a pari differenza reti tra le gare di andata e ritorno, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Gli amaranto proveranno ad affidarsi a Farnese (nella foto), ben 43 gol tra stagione regolare e playoff, ma anche all’altro attaccante Postiglione, ai centrocampisti Miniati e Cianci e al difensore Lobasso, tutti ragazzi finiti sul taccuino di scout e osservatori. Nell’altra semifinale, si sfidano Pro Sesto e Pergolettese dopo il pareggio 1-1 dell’andata. In palio c’è il titolo di campioni d’Italia Under 15.

L.A.