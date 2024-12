Settore giovanile. L’Under 17 di Bernardini batte Floro Flores

Bel successo nell’ultimo turno di campionato, alla vigilia di Natale, per l’Under 17 dell’Arezzo. La squadra di Bernardini ha infatti superato in trasferta per 3-1 la formazione giallorossa allenata dall’ex amaranto amaranto Antonio Floro Flores. Le reti portano la firma di Paglicci, Tramonti e Fratini. I baby amaranto salgono così a quota 18 punti in classifica fermando il Benevento che resta al secondo posto della graduatoria, a sette punti di distanza dalla capolista Ternana. Il campionato adesso osserverà una sosta con la ripresa fissata nel fine settimana del 12 gennaio. Per la squadra di Bernardini appuntamento in casa del Gubbio, che può vantare quattro punti in più del Cavallino.