SETTORE GIOVANILE. Natale amaro per i baby del Cavallino . Primavera e Under 17 sconfitte in casa Ultimi sforzi prima della sosta natalizia per il settore giovanile dell'Arezzo: sconfitta per la Primavera e per l'Under 17, pareggio per l'Under 15. Undici corner senza esito per l'Arezzo, che non è riuscito a rimontare.