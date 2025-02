Settore giovanile. Per sei bianconeri c’è la convocazione in Rappresentativa

Stanno disputando degli ottimi campionati, le formazioni del settore giovanile della Robur, nonostante lo stop della passata stagione e l’obbligo di riiniziare, quest’anno, completamente da zero (dopo la mancata iscrizione in C e la ripartenza dall’Eccellenza la società preferì non allestire il settore giovanile). I ragazzi si stanno mettendo in mostra e, per alcuni di loro è arrivata, nelle scorse ore, la chiamata dalle Rappresentative provinciali Under 16 e Under 14, a testimonianza della crescita che sta maturando il vivaio. I calciatori convocati per la Rappresentativa provinciale Under 16 sono Giovanni Palazzi, Luigi Paolini e Niccolò Spidalieri. I calciatori convocati per la Rappresentativa Provinciale Under 14 sono invece Andrea Marra, Alessandro Sicuranza e Ayrton Aparicio. "Da parte del club i più sentiti complimenti ai giovani bianconeri per questo importante traguardo" il messaggio della società ai ragazzi.