SETTORE GIOVANILE. Semifinale scudetto per l’under 15 domani a Francavilla

Si avvicina per l’under 15 dell’Arezzo il primo atto della semifinale scudetto. Tra 24 ore i ragazzi allenati da Peter Peruzzi affronteranno la Virtus Francavilla nella gara d’andata. Si giocherà in Puglia e gli amaranto partono da un piccolo, ma significativo vantaggio. La miglior posizione in classifica nella fase a gironi dà, infatti, all’Arezzo il vantaggio di poter accedere alla finale anche in caso di parità di gol segnati, oltre al fatto di disputare il ritorno in casa. In Puglia, Farnese e compagni, affronteranno una squadra ostica che ha eliminato prima il Monterosi quindi il Perugia e che nella fase a gironi si era classificata seconda nel proprio raggruppamento alle spalle del Monopoli. Il cavallino rampante cercherà di fare affidamento suoi gioielli messi in vetrina in questa esaltante stagione.

Su tutti proprio Matteo Farnese (nella foto), 38 gol in campionato e altri 5 ai playoff, rilanciatosi in amaranto dopo l’esperienza alla Fiorentina e finito nel mirino del Sassuolo. Gli occhi degli osservatori si sono posati anche sull’attaccante Postiglione, sui centrocampisti Miniati e Cianti e sul capitano Lobasso, terzino sinistro. Nell’altra semifinale si affronteranno Pergolettese e Pro Sesto, con quest’ultimi che avranno il vantaggio del miglior piazzamento. Il ritorno si giocherà domenica 16 giugno.