Settore giovanile. Super Poggibonsi. Siena Juniores battuto al Bertoni

Un super Poggibonsi vince il derby del campionato juniores (girone H) giocato ieri pomeriggio all’Acquacalda contro i pari età di mister Gill Voria. Decidono un rigore di Resuttana poco prima della mezzora del primo tempo e il raddoppio di Fermi nel finale sempre della prima frazione. Brutta prestazione dei giovani bianconeri al cospetto dei leoni di mister Beoni apparsi invece in grande giornata. Con questo successo il Poggibonsi accorcia sulla Robur che resta ferma a quota 23 mentre i giallorossi salgono a 20.

Oggi invece la formazione Allievi del Siena Fc per la terza giornata di ritorno se la vedrà invece, sempre al Bertoni contro il Castellina Scalo, alle ore 12,15. Altro derby anche per la squadra dei Giovanissimi: nella sfida valida per la terza giornata ritorno i giovani bianconeri attendono l’Asta in programma questa mattina alle 9,15 sempre sul sintetico del Bertoni dell’Acquacalda.