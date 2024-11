Sfida col Chieti, domenica speciale al Guido Angelini. Atletico Ascoli in partenza per l’Abruzzo

C’è grande attesa a Chieti per la sfida ad alta quota in programma domenica alle 14.30 contro l’Atletico Ascoli. L’ambiziosa società abruzzese sta organizzando una giornata davvero straordinaria da vivere prima e durante la gara contro i bianconeri. Un pre-partita che sarà caratterizzato dalla presenza e dalla musica di Al Bano Carrisi che canterà alcune delle sue canzoni più celebri. Non ci sarà, però, solo il cantante di Cellino San Marco. Allo stadio ‘Guido Angelini’ sarà presente per l’occasione anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 invitato personalmente dal patron neroverde, Altair D’Arcangelo. "Siamo lieti di annunciare – ha dichiarato il Presidente del Chieti Calcio – che Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e figura di spicco del giornalismo italiano, sarà nostro ospite domenica 24 novembre in occasione della sfida contro l’Atletico Ascoli. Vi aspettiamo per sostenere i nostri colori". Insomma, l’aria che si respira nella cittadina abruzzese è quella dei grandi eventi perché adesso battere l’Atletico Ascoli del Patron Graziano Giordani vuol dire superare una delle big del Girone F di Serie D. E questo non può che far piacere alla compagine ascolana che è solo al secondo anno in questa categoria. L’Atletico Ascoli affronterà la sfida senza il portiere Thomas Pompei squalificato per quattro giornate assieme al vice allenatore Alex Simoni, e senza l’esperto difensore Leonardo Nonni appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Mister Simone Seccardini dovrà rivedere l’assetto della sua squadra, ma le alternative non mancano. La rosa a sua disposizione è comunque di ottima qualità, anche se è normale che qualche pensiero in più il tecnico ascolano ce l’avrà in queste notti che anticipano la sfida di Chieti. Neroverdi reduci dalla rimonta di domenica scorsa a Civitanova, dove erano sotto per 2-0 poi hanno vinto per 2-3. Chieti distratto e in difficoltà per 25 minuti contro la Civitanovese: poi sono emersi carattere e qualità che hanno consentito a Forgione e compagni di ribaltare il match. Insomma, l’Atletico Ascoli in Abruzzo troverà un ambiente galvanizzato anche dal secondo posto in classifica, a due punti dalla capolista Sambenedettese.

Valerio Rosa