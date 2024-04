Sfida d’alta classifica. La spunta il Trodica

TRODICA

2

VIGOR CASTELFIDARDO

0

TRODICA: Marani, Berrettoni, Ciccalè (26’ st Diamanti), Monserrat, Romagnoli (21’ st De Martino), Tartabini (20’ st Ciccarelli), Merzoug, Emiliozzi, Bittolo, Chornopyschuk (20’ st Antolini), Panichelli. All. Buratti.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Bruciapaglia (26’ st Santoni), Gioielli (20’ st Rombini), Marconi, Bandanera, Pincini, Malaccari (20’ st Calligari), Altobello, Mosca, Storani (1’ st Terre). All. Manisera.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 16’ Berrettoni, 20’ Chornopyschuk.

Note: espulso per doppia ammonizione De Martino; ammoniti Ciccalè, Catinari, Bandanera, Terre; recupero 1’ e 6’.

Il Trodica conferma il suo bel momento salutando il campionato con un 2-0 sulla quotata Vigor Castelfidardo al termine di una bella partita. Una vittoria maturata nel primo tempo grazie all’1-2 in appena 4 minuti, prima con la rete del trodicense doc Berrettoni, quindi l’eurogol di Chornopyschuk. Da quel momento la partita si è messa sui binari preferiti dalla formazione di casa che ha controllato gli avversari. La formazione di Buratti termina con cinque risultati utili consecutivi e con 51 punti valsi il quarto posto in classifica. La concomitante affermazione dell’Atletico Centobuchi sulla neopromossa Matelica in festa fa sì che il duello con i fidardensi non sia affatto terminato, anzi oggi si è trattato solamente di un antipasto. In virtù del terzo posto dei rivali con due punti in più, infatti, ci si ritroverà contro per i playoff, però stavolta in casa della Vigor Castelfidardo. All’andata la partita era finita in parità 0-0, stavolta i biancoazzurri di Buratti dovranno per forza di cose cercare l’impresa corsara sul campo della tgerza forza del campionato di Promozione.