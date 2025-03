Sfida in parità. Marginone s’illude. Pietrasanta risponde

marginone

pietrasanta

(MARGINONE: Morini, Rotunno (37’ st G. Mangiò), Conte, Ratti (30’ st Bellandi), Cortesi, Del Magro (32’ st Cesaretti), Puccini, Ricci (28’ st Venturini), Carlini, Sheta, Lavorini. (A disp.: Bolognesi, L. Mangiò, Ristori, Del Pistoia, Bellandi, Scaffai). All.: Nannini.

PIETRASANTA: Citti, Laurini, Terigi, Moriconi (22’ st Ceciarini), Bartoli, Laucci (1’ st Bertozzi), Szabo, Aquilante (32’ st Falorni), Remedi, Bruzzi, Dalla Pina (41’ st Bonini). (A disp.: Baldini, Adami, Romanelli, Da Prato, Sassa). All.: Della Bona.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 5’ pt Del Margo, 1’ st Szabo.

MARGINONE - Il Marginone non riesce a vincere e si complica ulteriormente la vita e domenica sarà costretta a vincere nello scontro diretto contro il Casalguidi per evitare che scatti la forbice. Per il Pietrasanta un pareggio che gli consente di restare agganciato alle posizioni di testa.

La formazione di casa parte subito bene e passa in vantaggio al 5’ Cortesi calcia a botta sicura, Citti respinge in agguato c’è Del Magro che piazza un bel tiro imprendibile. Il Pietrasanta prova a reagire, ma non ci sono grandi azioni da gol e così il primo tempo va a riposo. Nella ripresa i ragazzi di Della Bona, riescono subito a pareggiare, cross dalla sinistra, Morini esce e smanaccia, ma la palla arriva a Szabo che lascia partire un pallonetto che non lascia scampo al Marginone.

Il Pietrasanta, riesce a tornare in avanti, ma non è abbastanza cinico. Nei minuti di recupero Cortesi ha l’occasione per riportare in avanti i suoi, ma Citti para. Si chiude così in perfetta parità, un punto che al Marginone serve poco, mentre per il Pietrasanta continua la corsa playoff e riesce a raggiungere il Lunigiana Pontremolese sconfitta in casa.

Alessia Lombardi