Sfida tra talenti: Moreo e Morutan contro Palumbo e Caso all'Arena

Estro, visione di gioco, carisma e anche diversi gol. La sfida nella sfida, sul prato dell’Arena, sarà anche quella che mette di fronte Stefano Moreo ed Olimpiu Morutan sulla sponda nerazzurra, e Antonio Palumbo e Giuseppe Caso sul fronte gialloblu. Per caratteristiche tecniche e tattiche sono due coppie molto similari, ed entrambe rappresentano anche l’ago della bilancia nella manovra offensiva delle rispettive squadre. Moreo nello Sporting Club sta a Palumbo nel Modena: sono i cervelli pensanti dello schieramento nella metà campo avversaria. La maggior parte dei palloni manovrati passa attraverso i loro piedi: Il numero 32 nerazzurro ha già completato 912 tocchi, il 55% dei quali tra la trequarti e l’area di rigore avversaria; il suo omologo in maglia emiliana è arrivato a quota 1704 tocchi, dei quali il 51% è avvenuto negli ultimi trenta metri di campo. La loro importanza non si esaurisce esclusivamente nella manovra, basta guardare l’incisività sotto porta. Moreo sta vivendo la sua migliore stagione da quando è approdato in nerazzurro ed è a una sola lunghezza dalla doppia cifra nell’aggregato di reti e assist: sono 5 i gol e 4 gli assist. Gli unici dati migliori, per il momento, sono quelli delle annate di Brescia (9+4) e Palermo (6+5). Palumbo ha fatto ancora meglio dell’attaccante nerazzurro, ma ha dalla sua la possibilità di calciare praticamente tutte le punizioni e i corner e, in aggiunta, è anche il primo rigorista della formazione gialloblu. Così il suo score attuale recita 8 reti e addirittura 10 assist.

Accanto a questi due calciatori agiranno due folletti in grado di creare la superiorità numerica con dribbling e accelerazioni improvvise: in casa modenese Caso ha già fatto male al Pisa. Morutan invece ritrova la maglia da titolare dopo la panchina precauzionale di Cosenza e cercherà di dare sostanza alle proprie statistiche, ferme a 1 gol e 1 assist in soli 264 minuti trascorsi sul campo.

I Precedenti. Le due formazioni si sfidano per la trentaduesima volta sul prato dell’Arena: il bilancio è di 16 vittorie nerazzurre, 10 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo successo del Pisa è datato 23 ottobre 2022 (4-2, in Serie B).

