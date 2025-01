Sfide bollenti La Biagio fa l’esame al Lunano

Il campionato di Promozione oggi per la 2ª giornata del girone di ritorno presenta sei anticipi, tutti con inizio alle ore 14,30. Questo il programma.

Lunano-Biagio Nazzaro. Il Lunano ospita una squadra rigenerata dopo l’avvento in panchina di mister Fenucci e quindi dovrà centuplicare le forze. "La Biagio – sottolinea il diesse del Lunano Matteo Dominici – in questo momento è una delle squadre più in forma, arriva da tre vittorie e un pareggio dopo il cambio in panchina. Noi ci aspettavamo di iniziare l’anno in modo diverso ma purtroppo questo non è successo, in casa non ci possiamo permettere di sbagliare, siamo chiamati a dare un segnale di svolta all’intero paese di Lunano che ci ha sempre sostenuto".

Tavullia Valfoglia-Barbara Monserra. "Per noi una partita molto delicata quanto importante – commenta il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi –. Veniamo da una sconfitta (Vigor Castelfidardo) per certi versi immeritata e dobbiamo ritornare a muovere la classifica per un girone di ritorno non facile. Tutta la squadra è chiamata a rimboccarsi le maniche e tirare fuori il cento per cento per una partita che richiederà tanta attenzione, concentrazione e determinazione. Affrontiamo un avversario ferito che più di noi ha bisogno di punti. Tanto basta per capire che partita ci attende".

Villa San Martino-Vigor Castelfidardo. Dopo l’importante successo di una settimana fa sul campo dell’Appignanese il Villa San Martino vorrebbe ripetersi anche se l’avversario odierno è di quelli difficili considerando che occupa la terza piazza e viene dalla vittoria con il Tavullia.

Marina-Fermignanese. "Partita importante in chiave play off – osserva alla vigilia del match il mister della Fermignanese Simone Pazzaglia – su un campo piccolo e non in buone condizioni. Dovremo essere bravi ad adattarci alla situazione e ad interpretare la partita nel modo giusto. Dopo la prova un po’ opaca di sabato scorso, sono fiducioso in una buona prestazione da parte della squadra".

Jesina-S.Orso. Entrambe vengono da una battuta d’arresto e quindi vogliose di riscatto. In questo momento la Jesina gioca per un posto migliore nei playoff, i fanesi per aggiungere punti utili alla salvezza.

Moie Vallesina-Appignanese. Gli ospiti, fanalino di coda del torneo, non possono lasciare per strada altri punti, il Moie in classifica sta decisamente meglio ma non può far registrare battute a vuoto. Domani scenderanno in campo le altre tre provinciali e due si scontreranno tra loro. Queste le due partite.

Pergolese-Vismara. "Il Vismara è la squadra peggiore da incontrare in questo momento- – dice il presidente della Pergolese Enrico Rossi – sono ancora imbattuti e sono sicuramente i più in forma in questa fase del campionato. Noi non ci arriveremo nelle migliori condizioni avendo diversi giocatori acciaccati o influenzati. Ma sono comunque fiducioso che la squadra vorrà riscattare la beffarda sconfitta di mercoledì". Dalla parte del Vismara il commento è del mister Pierangelo Fulgini: "Affrontare la Pergolese è sempre complicato, perché oltre ad essere una squadra con ottimi giocatori, è cinica e concreta, oltre ad essersi ulteriormente rinforzata rispetto all’andata, quindi metterà a dura prova le nostre capacità".

Gabicce Gradara-Sassoferrato Genga. Superato l’ostacolo Biagio Nazzaro con un meritato pareggio in trasferta (1-1), il Gabicce Gradara mette nel mirino il Sassoferrato Genga, quart’ultimo con 16 punti, ma in serie positiva con sette punti nelle ultime tre partite, tre dei quali conquistati nell’ultimo turno a spese della big Jesina. "Il Sassoferrato – dice il mister del Gabicce Capobianco – è una squadra in salute, rinforzatasi con due giocatori argentini, un difensore ed un centrocampista, che cerca punti salvezza e cercherà di ottenerli in tutti i modi. Non dovremo innervosirci né cadere nelle loro trappole, e sfruttare al meglio la nostra qualità". Sarà assente Mercurio per squalifica, da valutare le condizioni fisiche di Finotti (acciaccato) e Cuomo (febbricitante).

Amedeo Pisciolini