Si è conclusa ufficialmente la stagione con la squadra dai bimbi di Rigutino. Visita a sorpresa in una scuola

AREZZO

A seguito dell’eliminazione al primo turno dei playoff per mano della Juventus Next Gen, la stagione 2023/24 è ufficialmente finita.

Ieri mattina, di conseguenza, è stato il momento del "rompete le righe" con l’ultimo ritrovo del gruppo squadra, che più che svolgere un ultimo allenamento in campo ha colto l’occasione per i saluti di rito e per passare in compagnia le ultime ore prima delle vacanze estive. La squadra amaranto ne ha approfittato anche per fare una visita a sorpresa ai bambini della Scuola Primaria Don Ferruccio Bigi di Rigutino.

Tanta emozione per i piccoli tifosi amaranto per l’inaspettato arrivo dei loro beniamini tra i banchi di scuola. Da oggi, insomma, dopo una stagione più che positiva, ecco il meritato riposo per giocatori e staff, che attenderanno di capire se e in quanti si ritroveranno al raduno estivo che precede l’inizio della preparazione per la prossima stagione.

L.A.