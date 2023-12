Si infiamma il mercato dei dilettanti con l’apertura della finestra invernale. La Sansovino si assicura Sodiq. Mattesini si accasa al Subbiano

AREZZO

Il mercato dei dilettanti è entrato nel vivo proprio a ridosso dell’ultimo turno di campionato. All’apertura delle liste di tesferimento, lo scorso 1° dicembre, ecco subito andare in scena il Foiano. gli amaranto hanno prelevato e fatto debuttare il difensore Sottili, ex Figline. Salutano lo stadio dei Pini il difensore classe 2001 Pietro Bruschi che va alla Sansovino e l’attaccante Michelangelo Bartoli (2005) passato al Torrita. E a proposito di Torrita, i senesi si sono assicurati una vecchia conoscenza del calcio aretino come l’attaccante Bianconi. Passando alla Sansovino (Promozione) la società del presidente Iacomoni, dopo l’arrivo di Bruschi, puntella il reparto avanzato. A causa degli infortuni di Biscaro Parrini e Vangi è arrivato il centravanti Sodiq (ex Arezzo Football Academy e non solo). Si muove anche il Subbiano che dopo un ottimo avvio adesso si trova pericolosamente vicino ai bassifondi della classifica. Per Luca Giusti e il suo attacco c’è Niccolò Matteini che ha già avuto modo di esordire con la casacca del Subbiano nella gara di domenica contro la Settignanese. 21 anni, Matteini ha vestito la maglia di Figline e Arezzo a livello giovanile prima di approdare nella Primavera del Pisa e quindi al Figline.

Sorpresa a Cortona (Prima categoria). Gli arancioneri alla vigilia della trasferta sul campo dell’Arezzo Football Academy hanno registrato l’addio del tecnico Occhiolini. Una separazione consensuale. Per adesso panchina affidata a Luca Giannini che ha colto all’esordio la vittoria in casa dell’Arezzo F.A. per 1-0 avvicinando la zona playoff. Grandi movimenti a Rassina (Seconda categoria). La formazione biancoverde infatti si assicura e annuncia Matteo Laccu, Lorenzo Palazzi, Leonardo Criscuolo, Riccardo Mariottini e Mactar Samake.