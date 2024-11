Si potenzia l’attacco. Spagna alla Recanatese, manca solo l’ufficialità. L’ex rossoblù salterà la sfida con Chieti

Il crisma dell’ufficialità non c’è e non potrebbe esserci ma Stefano Spagna può essere considerato, a tutti gli effetti, un giocatore della Recanatese. Già a disposizione dell’allenatore Lorenzo Bilò dovrà essere il valore aggiunto di una squadra che, in questo momento, ha davvero bisogno come il pane, di peso ed esperienza nel reparto offensivo. La carriera del 33enne attaccante ex Civitanovese parla chiaro: una lunghissima esperienza trascorsa, quasi tutta, nei caldi campi dilettantistici per ri-approdare poi nella nostra regione dove si è fatto valere, a suon di gol, anche a Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio, Porto d’Ascoli e Loreto. Si è sempre contraddistinto per il grande carattere espresso in campo tanto da diventare uno dei beniamini delle tifoserie: non è mancata qualche leggerezza ed un pizzico di nervosismo di troppo (vedi le recentissime sette giornate di squalifica) ma tant’è. Dopo la sciagura dell’infortunio a Melchiorri e tutte le varie peripezie, la dirigenza giallorossa ha decisamente "virato" verso un giocatore sul quale si fa totale affidamento e che arriva, a quanto è dato sapere, motivatissimo. Chiaramente vederlo dopodomani in campo contro il Chieti non è ipotizzabile, proprio per impedimenti concreti a livello burocratico, dunque è ragionevole prevedere un suo utilizzo per la trasferta dell’8 dicembre a Sora.

Nel frattempo, sul fronte dei prossimi avversari, domani avverrà la ricapitalizzazione del club neroverde, pare con un’immissione di ben 2 milioni di euro, che potrà permettere di competere ai massimi livelli ed andare sul mercato con risorse fuori categoria.

Il campo però è un’altra cosa e spesso, fortunatamente, sfugge a certi meccanismi. Raparo e compagni dovranno disputare una partita ai limiti dell’impeccabilità per rendere la vita davvero dura agli abruzzesi, ma si confida anche sui recenti progressi visti nelle ultime uscite. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket e alla rivendita autorizzata Tabaccheria Menghini nella zona ex Eko. Domenica i botteghini rimarranno chiusi. Per il settore locali i prezzi prevedono 15 euro per la tribuna centrale coperta, 13 euro per la Centrale scoperta, 10 euro per la Gradinata Sud (ridotti 8 euro per donne, under 18 ed over 67) con ingresso omaggio per gli under 12 in tutti i settori con obbligo di tagliando ed un euro per i tesserati over 12 in gradinata (acquistabile solo nella sede sociale).

Andrea Verdolini