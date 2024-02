Si salva il monticelli. Senza esito gli attacchi di un bel Corridonia Il Corridonia pareggia 0-0 contro il Monticelli in una partita combattuta. Nonostante le assenze, la squadra locale crea diverse occasioni ma non riesce a segnare. Il Monticelli si difende bene ma non riesce a creare occasioni da gol.