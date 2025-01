Si torna agli allenamenti in vista della sfida contro i rossoblu. Atletico Ascoli, testa solo alla capolista

Finite le feste si è tornati al lavoro. Domenica c’è il derby contro la capolista Sambenedettese e l’Atletico Ascoli vuole farsi trovare pronto. Ieri la squadra agli ordini di mister Simone Seccardini si è ritrovata al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli per scaricare le tossine accumulate a Capodanno e con la voglia di iniziare il 2025 subito alla grande. L’avversario è di quelli praticamente insuperabili considerato che la Sambenedettese in casa ha perso la sua unica gara stagionale contro uno scatenato Avezzano che quel giorno giocò la gara perfetta. Per il resto al Riviera delle Palme sono arrivate sette delle dodici vittorie conquistate nel girone d’andata e che permettono ai rossoblù di guidare la classifica con 40 punti. L’Atletico Ascoli di punti ne ha ottenuti ‘solo’ 26 ma di questi ben 17 sono stati conquistati lontano da casa grazie a cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte: a Fossombrone (1-0) e a Sora (2-0) nell’ultima gara del girone d’andata. Insomma, sarà comunque una sfida tutta da vivere con i rossoblù di casa nettamente favoriti e con i bianconeri ospiti che proveranno a rovinare quel cammino trionfale che la ‘prima della classe’ ha costruito nel girone ascendente per tornare in Serie C. Contro la Samb potrebbe esserci il debutto del neo acquisto, l’attaccante Lorenzo Didio a far coppia con il ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi ascolano di Piazza Diaz a Campo Patignano, che queste sfide le sente in modo decisamente particolare. Due anni fa, il 10 dicembre 2023 al Riviera delle Palme andò in gol a due minuti dalla fine dando il via al rocambolesco 2-2, con la rimonta completata un minuto dopo dall’altro ascolano Angelo Traini. Lo scorso mese di aprile nella sfida di ritorno pareggiò i conti dopo il gol iniziale del rossoblù Tomassini, prima della rete del successo di Minicucci. Insomma, per l’attaccante dell’Atletico Ascoli sarà derby vero. L’Atletico Ascoli proseguirà gli allenamenti questa mattina al campo ‘Antonio Di Ridolfi’ di Venarotta, quartier generale dei bianconeri, visto che al ‘Don Mauro Bartolini’ si svolgerà il Torneo dell’Epifania ‘2* Memorial Enrico Romandini’ per le categorie Primi Calci 2016-17, Pulcini 2014-15 ed Esordienti 2012-13 organizzato dal Monticelli Calcio.

Valerio Rosa