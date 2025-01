"Siamo sulla strada giusta». Terranuova senti Mannella

Un buon punto quello strappato dal Terranuova Traiana nella prima gara di ritorno. Contro la Fulgens Foligno, dopo il primo tempo sotto di un gol, la compagine guidata da Becattini è riuscita ad agguantare gli umbri in una partita dai ritmi intensi. Un esito non scontato, visto che gli avversari volano nella zona playoff del girone. "Il Foligno è un’ottima squadra e la classifica rispecchia chi sono - ha spiegato Leonardo Mannella, autore della rete decisiva per i terranuovesi - Abbiamo avuto la forza di reagire dopo l’1-0, azione non facile contro un gruppo del genere. Il gol del pareggio l’ho realizzato io, ma poteva farlo qualsiasi altro compagno: l’importante è smuovere la classifica perché per salvarsi quest’anno sarà tosta. Già stiamo facendo meglio dell’andata, perché all’inizio del campionato perdemmo". L’azione decisiva si è sviluppata su un tiro di Marini respinto da Tognetti, di cui ha approfittato il centrocampista ex aquilotto senza pensarci troppo. Il match di domenica scorsa ha visto pure l’esordio in biancorosso di Alessandro Zhupa, ultimo arrivo in ordine di tempo alla corte di Becattini. L’attaccante di origini albanesi è arrivato in prestito dall’Arezzo dopo la prima parte di stagione a Montevarchi. Viste le assenze per squalifica di Bega e in modo particolare di Iaiunese, il classe 2005 è stato schierato fin da subito per colmare il vuoto lasciato dalla punta ex Figline.

Francesco Tozzi