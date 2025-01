Siena Club Enrico Chiesa. ‘Il Bianconero’, ecco il calendario 2025 . Distribuzione gratuita a partire da oggi

In copertina una foto della squadra davanti alla Curva Guasparri, all’interno le immagini dei protagonisti impegnati in questa stagione di Serie D. Dodici mesi da vivere insieme alla Robur: sarà in distribuzione gratuita, a partire da oggi, il calendario 2025 de ‘Il Bianconero’, il periodico edito dal Siena Club Enrico Chiesa. Sempre molto atteso dai tifosi, il calendario contiene le spettacolari immagini di Fabio Di Pietro e anche un omaggio alla nuova proprietà svedese, alla guida del club dallo scorso settembre.

La pubblicazione sarà disponibile nei consueti ‘Bianconero-point’: tabaccheria Narghilè a Porta Pispini; Media Copie Center, via Banchi di Sotto, 37; Bar Nocino, via Aretina, 9; Edicola Ebi’, via Garibaldi, 86; tabaccheria il Chiasso Largo, via Rinaldini, 7; sede del Siena Club Fedelissimi, viale Europa, 21.