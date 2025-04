Siena-Follonica Gavorrano: debutto di Gill Voria sulla panchina bianconera

Si avvicina il fischio di inizio di Siena-Follonica Gavorrano e si avvicina anche il debutto di Gill Voria (foto) sulla panchina bianconera. La bandiera della Robur è stata chiamata a guidare la squadra nelle ultime quattro partite della stagione, con l’obiettivo di conquistare un piazzamento play off. Un traguardo raggiungibile, considerando che il Grosseto, oggi quinto, è avanti di tre punti e la coppia Ghiviborgo-Seravezza Pozzi di cinque; e che in questo rush finale andranno in scena diversi scontri diretti: se domani si sfideranno Ghiviborgo e Fulgens Foligno, giovedì prossimo, nel turno pre-pasquale, gli umbri ospiteranno il Seravezza. La penultima giornata vedrà il Ghiviborgo affrontare il Grosseto, l’ultima il Siena scendere in campo proprio allo Zecchini. Insomma, i numeri perché la fiammella rimanga accesa ci sono.

Conquistare ed eventualmente vincere i play off servirebbe se non altro a dare un senso alla stagione ma anche, se è vero che la società si è detta pronta a presentare domanda di ripescaggio come hanno affermato il presidente Bodin nell’incontro tenuto con i tifosi e il dg Farina, a scalare posizioni nella graduatoria delle squadre con i giusti requisiti (al momento tra le compagini di D, al primo posto sembra esserci il Ravenna).

Avanti per gradi: la curiosità, oggi, è di capire quali saranno le scelte di Voria, se porterà avanti il credo tattico del suo predecessore, Lamberto Magrini, o se apporterà dei cambiamenti allo scacchiere bianconero. Il mister potrà costruire l’undici anti-Follonica Gavorrano con praticamente l’intera rosa a disposizione (unico assente il lungodegente Ricchi, che ha terminato la stagione). E con il vantaggio di conoscere l’organico per aver allenato gran parte dei giocatori la scorsa stagione, come vice, e per la vicinanza tra la formazione Juniores, che ha guidato fino a una settimana fa, e la prima squadra. E anche con un bel feeling con i giovani. Il compito di Voria, oltre che guidare i ragazzi sul campo, quello di lavorare sulla loro testa. "I primi passi, parlarci, tirare su il morale dello spogliatoio e ricompattare il gruppo, tutti sono dispiaciuti per come è andato il campionato", ha dichiarato il tecnico nel giorno della sua presentazione. L’obiettivo "dare una scossa". Domani pomeriggio, contro il Follonica Gavorrano, per la Robur a firma Voria, allora, il primo banco di prova.