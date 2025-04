Siena-Follonica Gavorrano: Mario Leone arbitra la 31ª giornata di Serie D

Sarà l’arbitro Mario Leone della sezione di Avezzano a dirigere domani la sfida Siena-Follonica Gavorrano. Gli assistenti saranno Andrea Scionti e Alessio Fiore, entrambi della sezione di Roma 1. La gara è valida la 31ª giornata del campionato di Serie D, raggruppamento E. Si giocheranno domani, in contemporanea all’incontro del Franchi, anche le partite Ghiviborgo-Fulgens Foligno, con i lucchesi pronti all’assalto del secondo posto, Orvietana-Figline (riflettori puntati sugli umbri che sono a -2 dalla Robur) e Seravezza Pozzi-Sangiovannese, con la squadra di Brando lo stesso in lizza per chiudere alle spalle del Livorno appena promosso. Le altre partite si giocheranno regolarmente domenica, sempre alle 15: Montevarchi-Trestina, Livorno-Flaminia Civita Castellana, Ostiamare-Grosseto, Poggibonsi-Terranuova Traiana, San Donato Tavarnelle-Fezzanese. L’attuale classifica: Livorno 67; Fulgens Foligno 53; Ghiviborgo e Seravezza Pozzi 50; Grosseto 48; Siena 45; Orvietana 43; Ostiamare 40; Follonica Gavorrano e Poggibonsi 39; Montevarchi 37; San Donato Tavarnelle e Sangiovannese 35; Figline 34; Flaminia Civita Castellana e Trestina 33; Terranuova Traiana 32; Fezzanese 22.