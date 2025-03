Siena, l’obiettivo è il secondo posto. Domenica trasferta contro il Foligno

Il campionato sta ormai volgendo al termine: mancano sette partite al gong della stagione regolare, sette partite a disposizione del Siena per raggiungere il secondo posto. Sfumata la vittoria con il Terranuova Traiana, che li avrebbe avvicinati al traguardo, domenica i bianconeri hanno un’altra chance: sono infatti attesi dalla Fulgens Foligno, al momento seconda forza del girone, con 49 punti, 5 in più della squadra di Magrini. Un successo darebbe un bell’impulso alla corsa della Robur e infuocherebbe la lotta: racchiuse in otto lunghezze, cinque squadre giocano la stessa partita. Bianchi & C. devono quindi fare attenzione anche a chi insegue: il Grosseto è indietro di un punto, il Ghiviborgo, a oggi fuori dalla griglia play off, di tre punti.

Per la trasferta in terra umbra mister Magrini potrà contare nuovamente su Di Paola, che sabato contro il Terranuova Traiana ha scontato la squalifica: il terzino dovrebbe riprendersi il posto sulla corsia mancina con il ritorno di Cavallari al centro della linea. Anche Ruggiero, out al Franchi per influenza, dovrebbe essere abile. Non sarà invece della partita, Elvaris Suplja impegnato con la Nazionale Under 21 del Kosovo (sarà di nuovo a disposizione per la gara casalinga con il Figline). L’assenza del centrocampista, classe 2006, dovrebbe quindi portare alla conferma di Stacchiotti in porta, considerando che Di Gianni è alle prese con una lesione muscolare (l’altro 2006 in rosa è Carbè).