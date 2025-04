Siena: Lorenzo Mulinacci commenta l'esonero di Lamberto Magrini

Riguardo alla staffetta sulla panchina del Siena è intervenuto anche Lorenzo Mulinacci, presidente dei Fedelissimi. "Inizio questo intervento salutando e ringraziando Lamberto Magrini per il grande attaccamento dimostrato alla città e alla tifoseria bianconera – ha affermato –. Si possono mettere in discussione i risultati, ma mai il lato umano e per questo motivo rimarrà sempre nel mio cuore, insieme ad altri che hanno fatto la storia della Robur. Mancano ancora quattro giornate alla fine e i play off, obiettivo minimo stagionale, sembrano compromessi. La notizia dell’esonero, oggi, mi lascia perplesso. Sicuramente Magrini paga anche per responsabilità di altri. Il mercato estivo, anche se condizionato da incertezza societaria, poteva essere portato avanti meglio soprattutto nella scelta delle quote, come numero e come qualità, e questo ha condizionato tutta la stagione. Non meno deficitario il mercato invernale in cui la squadra è stata addirittura ridotta nell’organico. Poi ci mettiamo l’anno no, falcidiato da infortuni e casi di influenza…".

"Dopo aver analizzato società e allenatore – ha aggiunto Mulinacci –, mi soffermo sulla squadra. Se Magrini era il problema, ora nessuno ha più alibi e nessuna scusante e mi aspetto di vedere il massimo impegno da parte di chi scenderà in campo. La maglia va onorata sempre, qualsiasi essa sia, a maggior ragione quella della Robur per la sua storia. Quattro partite da giocare al massimo che serviranno anche alla società per capire gli errori e guardare al futuro nel più breve tempo possibile. Il pensiero finale lo dedico a Gill Voria insieme ad un grosso in bocca al lupo. Voria è uno di noi e mi auguro che possa riuscire a far onorare la maglia bianconera ai giocatori come lui ha fatto per tanti anni".