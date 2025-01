Siena, quattro vittorie esterne di fila. Ora l’obiettivo è scalare la classifica

Qualche settimana fa l’ambiente bianconero era sopraffatto dalla delusione e dalla rabbia per le quattro sconfitte interne consecutive. Ultima, in ordine temporale, quella bruciante nel derby con il Grosseto che ha fatto passare un Natale meno sereno a chi ha a cuore le sorti del Siena. Oggi, le cronache sportive raccontano di una Robur capace di centrare quattro vittorie esterne consecutive, l’ultima in casa del Montevarchi, dopo l’affermazione al Franchi sul San Donato Tavarnelle: una prospettiva completamente rovesciata che lascia ben sperare per il prossimo futuro (per quello anteriore si aspettano delucidazioni dalla proprietà).

Se non è neanche lecito sperare nella vittoria del campionato, con il Livorno che ha ormai preso il largo, senza che nessuno possa intimorirlo, le carte per raggiungere il secondo o il terzo posto (intanto per conoscere le distanze alle soglie della 20ma giornata c’è da aspettare la gara Grosseto-Seravezza Pozzi che sarà recuperata domani pomeriggio), la squadra di Magrini ha dimostrato di averle. Nelle ultime gare ha soprattutto dimostrato di averne la convinzione, cosa che aveva perso strada facendo. Le ultime due vittorie sono state sì fortunose e sì, al Brilli Peri, i tre punti sono arrivati con sofferenza. Ma una squadra forte, come ha detto lo stesso Magrini, deve anche saper stringere i denti nella difficoltà, per arrivare a ciò che vuole davvero.

Tanto, però, c’è ancora da fare: per arrivare ai piani nobili della graduatoria, di vittorie consecutive ne servono più di due e domenica Bianchi e compagni dovranno provarci sul campo della Flaminia Civita Castellana. Gara sulla carta abbordabile, ma non nella realtà, non quando l’arbitro darà il via alla contesa. I bianconeri torneranno oggi ad allenarsi: Farneti, pagato il proprio debito con la giustizia sportiva, tornerà a disposizione, Semprini, in panchina domenica, avrà una settimana di lavoro in più sulle gambe. Dita incrociate per Di Gianni. Da valutare anche Morosi, uscito malconcio dal Brilli Peri (da valutare anche eventuali acciacchi post partita). Non saranno sicuramente della sfida del Turiddu-Madami i lungodegenti Lollo e Hagbe, per i due centrocampisti ci sarà da aspettare ancora un po’.