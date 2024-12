Siena sfida Fezzanese: Magrini cerca continuità e miglioramenti

Serve continuità al Siena per confermare i timidi passi in avanti contro il Gavorrano e provare a chiudere al meglio il 2024. Lamberto Magrini (nella foto) per la sfida di oggi contro il fanalino di coda Fezzanese si aspetta quindi risposte importanti dai suoi, che dovranno stare attenti a non sottovalutare la gara. "Abbiamo fatto molto bene domenica scorsa ma non dobbiamo sottovalutare la Fezzanese che arriva da due ottime prestazioni. Inoltre noi abbiamo vinto sempre di misura per cui non sarà per niente una gara facile. Può diventare semplice in corsa magari ma solo se saremo bravi a interpretarla bene con la cattiveria giusta e fin da subito. Ma dobbiamo concretizzare di più".

I passi in avanti secondo Magrini però si iniziano ad intravedere. "Qualcosa abbiamo migliorato rispetto all’inizio del campionato - ammette -. Dobbiamo essere più continui però: dare continuità alle vittorie ovvero riuscire a fare sei o sette successi consecutivi sarebbe troppo importante. Abbiamo i mezzi per poterlo fare, dobbiamo riuscire a togliere quei difetti che abbiamo notato dall’inizio del campionato".

Poi sulle condizioni della rosa. "Sono rientrati gli influenzati Achy e Di Paola. Sono out Lollo, squalificato, e Semprini.. Giannetti si è allenato durante la rifinitura. Giovedì però ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore. Mi ha detto che sta bene, non parte dall’inizio ma ci sarà. Candido? Masini era affaticato a inizio settimana e ho pensato di farlo giocare dall’inizio, ma 90’ non li può reggere. Quindi lo tengo a disposizione". In mediana però ci sarà comunque qualche cambio. "Giocherà Farneti davanti alla difesa. Recupera bene palla, ha caratteristiche da mediano. Mastalli? Ha giocato sempre, gli daremo una giornata di riposo. In attacco Galligani e Boccardi".

Impossibile con la riapertura delle trattative per i dilettanti non parlare di mercato. "In settimana arriverà il presidente Bodin e con Guerri e Farina prenderanno le decisioni su come muoversi. Se c’è da fare qualche intervento lo faremo. Sono dell’idea di migliorare la squadra ma non di cambiarla. Non ho mai rivoluzionato la rosa a gennaio nella mia carriera. Se ci sono un paio di elementi giusti ben venga, altrimenti restiamo così. Bisogna migliorare attraverso il lavoro".

La nuova proprietà sembra molto attenta al bilancio. Un unicum negli ultimi 15 anni della Robur. "La società è molto inquadrata sul mantenere un bilancio sano. Quando un club non ha le capacità e pretende troppo fallisce, succede ovunque ed è successo anche a Siena. Quello di guardare all’aspetto economico lo reputo un pregio di questa società e lo condivido in pieno".

Infine sulle quote. "Il 2006 ci serve e deve essere di movimento, per poter avere un’alternativa con Giusti in porta".